Coronavirus, in Usa oltre 52mila morti. Tra le vittime una bimba di 5 mesi

(Afp)

Negli Stati Uniti sono stati registrati 906.551 contagi di covid-19 e 52.042 morti. E' quanto appare dal conteggio della Johns Hopkins University.

Tra le vittime, secondo i media americani, anche una bimba di 5 mesi, figlia di un pompiere di New York. La piccola, che aveva una patologia cardiaca, è deceduta dopo un mese di trattamenti in un ospedale del Bronx, dove era stata ricoverata il 21 marzo a causa di una febbre alta. Sono 437 le persone morte ieri di covid-19 nello stato di New York, in leggero aumento rispetto ai 422 decessi del giorno precedente. Lo ha reso noto il governatore Andrew Cuomo, sottolineando che i ricoveri sono in calo. "Siamo lungo la discesa dalla montagna", ha affermato Cuomo, riferendosi al fatto che le persone in ospedale sono circa 1100, un dato in discesa che riporta al livello di tre settimane fa.