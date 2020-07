Coronavirus, in Russia quasi 6 mila nuovi contagi

Afp

Sono 5.966 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Russia, per un totale di 74.588 infezioni, secondo i nuovi dati delle autorità sanitarie. La maggior parte dei nuovi contagi si è verificata a Mosca (2612), seguita dalla provincia omonima (605) e San Pietroburgo (215). I morti in Russia sono saliti a 681, con 66 nuovi decessi.