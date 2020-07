Coronavirus, in Svizzera 217 nuovi contagi e altri 20 morti

Afp

Sale a 28.894 (+217 rispetto a ieri) il numero di casi confermati di coronavirus in Svizzera. Secondo i dati odierni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp), i decessi legati al Covid-19 sono 1.329 (+20). Secondo un conteggio dell'agenzia Keystone-ATS, basato sui dati dei cantoni, i decessi legati al coronavirus sono 1596. Da ricordare che la Confederazione si appoggia invece sulle cifre fornite da laboratori e medici, il che spiega tale discrepanza.

Nel rapporto, pubblicato come di consuetudine sul suo sito, l'Ufsp precisa che dei 245.300 test effettuati finora, circa il 14% è risultato positivo. L'incidenza della malattia (casi per 100.000 abitanti) a livello nazionale si situa a 337.

In Ticino - in base ai dati divulgati stamane dalle autorità cantonali - i decessi sono 304, cinque in più di ieri. I nuovi casi sono 21 per un totale di 3.142. Il Ticino è il secondo cantone con l'incidenza più alta (881.9). Il cantone italofono è superato da Ginevra (997.2) e seguito da Vaud (660) e Basilea Città (560.2). Nei Grigioni l'incidenza è di 391.2.

La fascia d'età dei casi finora confermati da test di laboratorio va da 0 a 107 anni, per un'età media di 52 anni (il 50% dei casi ha un'età inferiore, il 50% un'età superiore). Nel 46% dei casi si tratta di uomini, nel 54% di donne.

L'Ufsp dispone anche dei dati di 3102 persone ricoverate in ospedale La loro età varia da 0 a 101 anni, con un'età media di 72 anni (50% delle persone ricoverate ha un'età inferiore, 50% un'età superiore).

Su 1274 persone decedute con dati completi, il 97% soffriva di una o più malattie preesistenti. Le tre patologie più frequentemente menzionate sono l'ipertensione arteriosa (63%), le malattie cardiovascolari (56%) e il diabete (26%). Dei deceduti, il 59% erano uomini e il 41% donne. La fascia d'età va da 27 a 104 anni, per un'età media di 84 anni.