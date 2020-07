Di Maio: "Mes? Strumento inadeguato, pragmatici su negoziato"

(Fotogramma)

"Non ho mai detto di dover essere pragmatici sul Mes, che continuiamo, come ha detto anche Vito Crimi, a ritenere uno strumento inadeguato, bensì ho detto di essere pragmatici sul negoziato europeo. Bisogna focalizzarsi sui temi, in particolare sui tempi del recovery fund". Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri Luigi Di Maio precisando quanto affermato in un'intervista al quotidiano 'La Stampa'.