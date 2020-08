Brad Pitt diventa il dottor Fauci e demolisce Trump

"Sono il dottor Anthony Fauci, c'è tanta disinformazione. Vi spiego cosa il presidente ha cercato di dire". Brad Pitt si trasforma nello scienziato Anthony Fauci, fulcro della task force della Casa Bianca nella lotta al coronavirus, e passa in rassegna alcune esternazioni di Donald Trump. "Il presidente si è preso qualche libertà", dice Pitt-Trump aprendo il Saturday Night Live. Trump ha annunciato l'arrivo di un vaccino "in tempi relativamente brevi".

"E' una frase interessante -dice Fauci-. Tempi relativamente brevi? Certo, se si pensa alla storia della Terra, il vaccino arriverà in fretta. Ma si dite ad un amico 'ci vediamo abbastanza presto' e vi presentate dopo un anno e mezzo, lo farete arrabbiare abbastanza". Secondo capitolo: il virus "sparirà per miracolo", dice Trump in un'altra clip. "Un miracolo sarebbe fantastico, ma non dovrebbe essere il piano A", osserva Pitt/Fauci. E si continua con Trump che definisce i test "meravigliosi" e "disponibile per tutti". "Non so se definirei splendido il test. A meno che la vostra idea di bellezza non corrisponda ad un tampone che arriva quasi al cervello. E quando dice 'ognuno può sottoporsi a un test', significa 'nessuno''', incalza Pitt/Fauci.

Si arriva, ovviamente, ai suggerimenti di Trump relativi alle iniezioni di disinfettante e all'esposizione dei pazienti a raggi ultravioletti. "So che non dovrei toccarmi la faccia...", dice Pitt/Fauci portandosi le mani al volto. Infine, le voci relative al licenziamento del professore da parte del presidente. "Non lo licenzio, è una persona meravigliosa", dice Trump. "Sì, mi licenzierà", chiosa Pitt, prima di rivolgersi "al vero dottor Fauci: grazie per la sua calma e la sua chiarezza in questi tempi che mettono a dura prova. Grazie a medici, infermieri, operatori sanitari e alle loro famiglie per essere in prima linea".