Coronavirus, ministro Esteri Gb: "Improbabile vaccino quest'anno"

Foto AFP

Il vaccino per il coronavirus "non sarà probabilmente disponibile quest'anno". Lo ha detto il ministro degli Esteri britannico Dominic Raab, intervistato dall'emittente Skynews. Il Regno Unito è in prima linea nella realizzazione di un vaccino per il Covid-19, in particolare con gli studi avviati dall'Università di Oxfrod e dall'Imperial College di Londra.

Raab ha anche confermato che il premier Boris Johnson, per il quale nelle ultime settimane ha svolto il ruolo di supplente, lunedì tornerà al lavoro a Downing Street, dopo aver completato il periodo di convalescenza. Johnson, ha detto Raab, è "impaziente di rientrare" ed in "buono spirito".

Raab ha anche definito "non responsabili" le speculazioni sull'eventuale allentamento delle misure restrittive, "fino a quando non saremo sicuri, basandoci sui consigli degli scienziati" di poter fare delle scelte che "proteggano le vite e preservino il nostro modo di vivere".