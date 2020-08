Coronavirus Spagna, dal 2 maggio ok a sport e passeggiate

(Afp)

In Spagna, uno dei Paesi più colpiti dal Covid-19, si va verso un leggero allentamento delle misure restrittive. Dal 2 maggio sarà possibile uscire dalla propria abitazione insieme ad altri membri del nucleo familiare per una passeggiata o per effettuare dell'attività sportiva. Lo ha annunciato in un videomessaggio trasmesso nella serata di ieri il premier Pedro Sanchez, sottolineando che le nuove regole saranno possibili "se la pandemia continua a svilupparsi in modo favorevole". Le misure restrittive sono state introdotte in Spagna il 15 marzo e sono appena state prorogate per altre due settimane.