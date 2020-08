Coronavirus, torna crescere numero morti in Usa: 2.772 in 24 ore

(Afp)

Tornano a salire i decessi per coronavirus negli Stati Uniti, dove ieri sono stati registrati 48.529 nuovi casi e 2.772 morti in tutto il paese, un numero in crescita rispetto al giorno precedente, quando i decessi erano stati circa la metà. Secondo il conteggio della Johns Hopkins University, l bilancio delle vittime negli Stati Uniti raggiunge 53.751, mentre i casi confermati raggiungono i 938.072.