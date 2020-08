"Il treno di Kim fotografato a Wonsan", si infittisce il mistero

(Afp)

Il treno personale di Kim Jong Un è stato fotografato all'interno del compound di Wonsan, il resort utilizzato dal leader nordcoreano. Lo riporta il sito specializzato '38 North'. L'avvistamento giunge mentre si infittisce il mistero sulla sorte di Kim, che da tempo non partecipa ad aventi pubblici, comprese le cerimonie celebrative per l'anniversario della nascita del nonno, lo scorso 15 aprile.

Le immagini satellitari, riferisce 38 North, mostrano il convoglio ferroviario, "lungo circa 250 metri", fermo alla stazione del compound di Wonsan "almeno a partire dal 21 aprile". Il treno non compariva nelle immagini il 15 aprile, ma vi compariva il 23. La stazione del compound è "riservata alla famiglia di Kim?, sottolinea 38 North.

Sebbene la presenza del treno "non dimostri dove si trovi il leader nordcoreano o fornisca indicazioni sulla sua salute, aggiunge sostanza alle notizie secondo le quali Kim si troverebbe in un'area riservata all'élite nordcoreana sulla costa orientale" del Paese, spiega il sito.

L'emittente Cnn nei giorni scorsi ha riferito che l'intelligence sa sta verificando le notizie di intelligence in base alle quali Kim sarebbe in "grave pericolo" dopo un intervento chirurgico. Tuttavia, le indiscrezioni sono state smentite sia dal presidente Usa Donald Trump che dalle autorità sudcoreane, che hanno riferito di non aver rilevato nulla di insolito in Corea del Nord. Kim, riporta l'agenzia sudcoreana Yonhap, potrebbe trovarsi a Wonsan per ragioni ignote.