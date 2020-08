Coronavirus, Cremlino: "Plateau curva contagi a metà maggio"

Afp

Nel giorno in cui la Russia supera la Cina per numero di contagi, con oltre 87mila casi, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto di aspettarsi che la curva raggiunga il plateau entro tre settimane. "Entro la metà di maggio - ha detto in un'intervista al giornale "Argumenty i Fakty"- dovrebbe già essere iniziato il plateau. Poi, nel primo mese d'estate, a giugno, dovrebbe già andare meglio". In Russia le vittime per il coronavirus sono 794.