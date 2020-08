Coronavirus, in Germania più di 155mila casi

(Foto Afp)

Il Robert Koch Institute, l'agenzia governativa tedesca che monitora l'andamento del coronavirus in Germania, ha confermato più di mille nuovi contagiati nelle ultime 24 ore, portando così a 155.193 i casi nel Paese. Sono invece 110 i decessi in un giorno, per un totale di 5.750 confermati dalle autorità tedesche.

Ha superato quota 114mila, invece, il numero delle persone guarite dal Covid-19 in Germania.

I dati dell'Istituto Robert Koch parlano in particolare di 1.018 nuovi casi, rispetto ai 1.737 del bilancio diffuso ieri. La Baviera, con 41.070 contagi e 1.621 morti, resta la regione più colpita. Seguono il Nord Reno Westfalia (31.879 casi e 1.131 morti) e il Baden-Wuertemberg (31.043 contagi e 1.249 decessi). Berlino registra 5.638 casi e 125 morti.