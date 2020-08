Coronavirus, New York proroga il lockdown: "Ma decessi in calo"

Afp

I decessi da coronavirus nello stato di New York sono "in calo", ma "ancora tragicamente alti". Lo ha detto il governatore Andrew Cuomo nel consueto briefing quotidiano. Cuomo ha riferito che i decessi registrati domenica sono stati almeno 337, rispetto ai 367 registrati sabato. La curva dei ricoveri, ha detto ancora il governatore,"è sostanzialmente piatta e non è un grande segnale". Cuomo ha anche annunciato che il lockdown verrà prorogato in "molte parti" dello Stato anche dopo il 15 maggio, data nella quale è prevista la scadenza delle attuali misure restrittive.