Coronavirus, riaperte scuole elementari in Norvegia

Riaprono in Norvegia le scuole elementari dopo sei settimane di chiusura dovute all'epidemia di coronavirus. La mossa, che interessa 250mila scolari nel Paese scandinavo di quasi 5,4 milioni di abitanti, arriva dopo una settimana dalla riapertura di scuole materne e nidi.

Le scuole sono tenute ad applicare rigide regole, tra le quali la riduzione delle classi ad un massimo di 15 alunni, con l'organizzazione di molte più attività all'aperto del solito. Rafforzate anche le misure di igiene e gli insegnanti dovranno controllare che i bambini si lavino le mani più volte al giorno.

Non solo: sulla base delle nuove regole potranno essere responsabili anche della pulizia delle aule, come ha lamentato Steffen Handal, a capo del principale sindacato degli insegnanti, avvisando che questo finirà per avere "effetti sull'insegnamento". Ad oggi la Norvegia ha registrato 202 morti per il Covid-19.