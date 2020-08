Pentagono autorizza diffusione video su Ufo

(Afp)

Il Pentagono ha autorizzato ufficialmente oggi la divulgazione di video riguardanti Ufo, Unidentified flying objects, già filtrati al pubblico. Il Dipartimento alla Difesa ha concesso la divulgazione di tre filmati non secretati, uno dei quali registrato nel novembre 2004 e gli altri due nel gennaio 2015. I video erano stati diffusi nel 2007 e nel 2017, ha reso noto il dipartimento. I funzionari hanno stabilito che la divulgazione ufficiale dei video non avrebbe "rivelato nulla circa capacità o sistemi" né avrebbe intaccato le indagini sugli oggetti volanti non identificati. Il Dipartimento ha spiegato che la decisione è stata dettata dalla necessità di chiarire i dubbi nell'opinione pubblica sulla veridicità dei filmati in circolazione, che riguardano "fenomeni aerei che restano caratterizzati come non identificati". Lo riporta 'The Hill'.