Coronavirus, 7331 decessi in Belgio

(Foto Afp)

Le autorità del Belgio hanno aggiornato il bilancio dell'epidemia da Coronavirus, che nel paese ha causato 7.331 morti e 47.334 casi di contagio. Nelle ultime 24 ore i morti sono stati 134. In totale 3.976 pazienti restano ricoverati, 876 dei quali in terapia intensiva.

Le cifre rivelano una tendenza al ribasso nel numero dei pazienti ricoverati e in quelli che richiedono un trattamento in terapia intensiva, risultato fondamentale per avviare lunedì prossimo la prima fase di uscita dal confinamento nel paese, hanno sottolineato le autorità sanitarie del paese.