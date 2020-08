Coronavirus, negli Usa più di 1 milione di contagiati

Fotogramma /Ipa

Sono più di un milione le persone contagiate dal coronavirus negli Stati Uniti. Lo riporta la Johns Hopkins University, sottolineando che sono 1.002.498 le persone risultate positive al test per il Covid-19. Più di 57mila le persone che hanno perso la vita negli Usa: la Johns Hopkins University parla di 57.203 decessi a causa del Covid-19. Sono invece 5.763.128 i test condotti sulla popolazione sospetta.

Lo Stato maggiormente colpito per contagi e vittime è quello di New York: sono quasi 12mila le persone morte solo a New York City dopo aver contratto il virus. Lo ha dichiarato il Dipartimento sanitario di New York City confermando 11.820 decessi legati al Covid-19 e parlando di 5.395 morti probabilmente legate al coronavirus. Questa probabilità si riferisce a persone che sono decedute e che non sono state sottoposte al test per verificare la positività al Covid-19, anche se le cause di morte sono state ricondotte all'infezione. Il totale delle morti confermate per coronavirus sommato a quelle probabili è quindi di 17.215 a New York City. In città si sono registrati 157.713 contagi e circa 40.578 persone sono state ricoverate, secondo la municipalità.