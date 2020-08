Coronavirus, Sanchez: "Uscita da lockdown durerà 2 mesi"

(Foto Afp)

L'uscita della Spagna dal lockdown durerà due mesi in tutto il territorio nazionale e sarà "graduale, asimmetrica e coordinata". Lo ha annunciato il premier Pedro Sanchez, presentando la cosiddetta 'desesacalada' e prevedendo il ritorno ad "una nuova normalità" entro la fine di giugno. Al termine di una riunione del Consiglio dei ministri, Sanchez ha spiegato che "non ci sarà mobilità tra le province e le isole fino al raggiungimento della nuova normalità" e che le attività permesse potranno essere "condotto solo nella provincia o nell'isola in cui si vive". "Noi recupereremo gradualmente - ha sottolineato - per fasi", che saranno quattro, ognuna delle quali durerà due settimane.

in Spagna oltre 210.000 casi e 23.822 morti