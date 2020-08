Coronavirus, in Spagna oltre 210.000 casi e 23.822 morti

(Afp)

Sale a 23.822 il bilancio dei morti in Spagna a causa della pandemia di coronavirus. Sono, sottolinea El Pais, 301 gli ultimi decessi segnalati, 30 in meno rispetto ai dati di ieri. Nel Paese sono 210.773 i casi confermati di coronavirus dai test Pcr - 1.308 in più rispetto a ieri - e 102.548 le persone guarite dopo aver contratto l'infezione.

"I dati odierni sono sulla scia della tendenza molto favorevole degli ultimi giorni", ha detto Fernando Simón, responsabile del Centro spagnolo per il coordinamento delle emergenze sanitarie. Sono dati che "infondono speranza" ma, ha avvertito, "bisogna seguire con cautela l'evoluzione per garantire ci sia una reale assenza di rischio".