Trump: "Kim? Gli auguro il meglio"

Afp

"Non voglio commentare su questo, gli auguro solo il meglio". Così Donald Trump, a margine di un incontro con il governatore della Florida Ron DeSantis, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano un commento sulle sue parole di ieri, quando ha detto di "sapere come sta" il leader nordcoreano Kim Jong un "ma di non poterlo dire". Il presidente non ha risposto alla domanda diretta se Kim sia ancora vivo.