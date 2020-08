Coronavirus, 427 morti in 24 ore in Francia

(Afp)

Si sono registrati 427 nuovi decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore in Francia. Lo ha reso noto il direttore generale della Sanità, Jerome Salomon, precisando che il numero totale delle vittime dell'epidemia sale a 24.087 con 15.053 decessi in ospedale e 9.034 nelle residenze per anziani. Il numero dei decessi reso noto oggi è superiore a quello, 367, diffuso ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono al momento 4207, ha aggiunto Salomon che il 72% dei 26.834 ricoverati in ospedale si concentra in quattro regioni della Francia. Poco prima della conferenza stampa si Salomon, il ministro della Sanità, Olivier Véran, ha spiegato che si saprà solo a giugno il numero delle persone che sono morte nelle loro case a causa del coronavirus. Parlando all'Assemblea Nazionale, Veran ha detto che si tratta di un calcolo complicato sulla base dell'analisi dei certificati di morte di tutte le regioni. "Il nostro ritardo non è frutto del desiderio di nascondere qualcosa, avremo la risposta a giugno", ha detto il ministro.