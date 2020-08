Coronavirus, in Spagna oltre 24mila morti

(Foto Afp)

E' salito a 212.917 il numero dei casi di coronavirus in Spagna. Lo ha dichiarato il ministero della Sanità spagnolo, affermando che sono 24.275 le persone che hanno perso la vita dopo aver contratto il Covid-19, 325 nelle ultime 24 ore. Sono invece 6.399 le persone guarite dall'infezione in un giorno, 108.947 in totale.