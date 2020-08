Usa, Biden vince primarie Ohio

Immagine di repertorio (Afp)

Joe Biden conquista il 73,8% delle preferenze alle primarie celebrate in Ohio per scegliere il candidato democratico alle presidenziali. Secondo le proiezioni della Cnn, il 15,2% ha appoggiato invece il senatore del Vermont Bernie Sanders malgrado la sua recente scelta di rinunciare alla corsa per la Casa Bianca.