Coronavirus, Giappone valuta proroga stato d'emergenza

(Afp)

Il Giappone valuta la proroga dello stato d'emergenza per contenere la diffusione del coronavirus. Lo riporta l'agenzia Kyodo, che cita fonti governative secondo cui il governo potrebbe decidere di prorogare per un altro mese le misure in scadenza il 6 maggio. Domani il premier Shinzo Abe dovrebbe ricevere il parere della task force di esperti. Una fonte citata dalla Kyodo anticipa che le misure potrebbero restare in vigore fino alla fine di maggio o alla prima settimana di giugno.

Lo scorso 7 aprile il premier ha proclamato lo stato d'emergenza per Tokyo, Osaka ed altre cinque prefetture. Poi il 16 aprile le misure sono state estese a tutto il territorio nazionale. Ieri i governatori di varie prefetture hanno chiesto una proroga dello stato d'emergenza, che non equivale al lockdown all'italiana. Secondo i dati riportati stamani dalla Kyodo, in Giappone sono circa 450 i morti con coronavirus e circa 14.800 casi di Covid-19, compresi quelli relativi alla nave da crociera Diamond Princess che a febbraio è stata per due settimane in quarantena nel porto di Yokohama.