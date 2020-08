Coronavirus, l'Ue lancia raccolta fondi per vaccino e cure

La Commissione Europea lancia per lunedì prossimo, 4 maggio, una conferenza on line, "Coronavirus Global Response", che mira a raccogliere fondi destinati alla ricerca per trovare un vaccino e dei farmaci in grado di contrastare e curare la Covid-19.

L'iniziativa, lanciata dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, punta a raccogliere almeno 7,5 miliardi di euro, soldi che serviranno ad accelerare lo sviluppo di vaccini, cure e strumenti diagnostici "disponibili a tutti e a prezzi accessibili".