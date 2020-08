Coronavirus, in Russia superati i 100mila casi e i mille morti

(Afp)

In Russia sono stati superati i centomila contagi da Covid-19, con un record di oltre settemila nuovi casi in un giorno. Lo ha reso noto il centro russo per la risposta alla crisi causata dal coronavirus, parlando di 7.099 nuovi casi nelle ultime 24 ore, per un totale di 106.498 contagiati. Il totale delle vittime è invece salito a 1.073, con 101 persone decedute in un giorno.