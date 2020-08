(Afp)

Zero casi locali, quattro importati. E' l'ultimo bilancio dei contagi da coronavirus in Corea del Sud, dove in totale si contano 10.765 casi. E' la prima volta dal 15 febbraio scorso che nel Paese non si registra alcun contagio locale, mentre si segnala una nuova vittima, che porta a 247 il numero totale dei decessi.