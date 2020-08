Uno schermo contro il virus, la soluzione della scuola di Taipei

(Afp)

Uno schermo che avvolge il banco e consente al bambino di isolare il proprio banco. E' la soluzione che ha individuato una scuola elementare di Taipei, la Dajia Elementary School, per consentire lo svolgimento di lezioni e per permettere agli alunni di consumare anche il pasto, come documenta una foto della Afp. Lo scatto evidenzia che l'aula è affollata, con almeno 15 bambini presenti, tutti seduti al proprio banco.