Cordoglio Trudeau per 6 vittime elicottero Nato precipitato

Afp

"Oggi mi unisco al cordoglio di tutti i canadesi per la perdita di sei membri delle forze armate nell'incidente all'elicottero Ch-148 Cyclone avvenuto vicino alla Grecia all'inizio di questa settimana". Lo ha dichiarato il primo ministro canadese, Justin Trudeau, annunciando la conclusione delle ricerche dei corpi dei militari. "I nostri pensieri - ha aggiunto Trudeau in una nota - vanno alle famiglie e ai cari di questi eroi canadesi e tutte le forze armate canadesi, in questo momento di dolore".

Giovedì è stato trovato il corpo di una delle sei persone a bordo dell'elicottero canadese precipitato il 29 aprile nello Ionio, a ovest dell'isola greca di Cefalonia, durante un'esercitazione della Nato. L'elicottero Ch-148 Cyclone è precipitato durante un volo d'addestramento, dopo essersi levato in volo dalla fregata canadese HMCS Fredericton.