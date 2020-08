Coronavirus, in Cina un solo nuovo caso

(Afp)

Un solo nuovo caso confermato di coronavirus è stato registrato in Cina nelle ultime 24 ore. Secondo le autorità sanitarie locali, si tratta di un caso 'importato' dall'estero, mentre altri due presunti contagi, sempre riguardanti persone arrivate dall'estero, devono ancora essere confermati. Stando alle autorità cinesi, da ieri non si sono registrati morti legati alla pandemia e 43 pazienti sono stati dimessi. In totali i contagi confermati nel Paese sono 82.875, con 4.633 morti, mentre i casi 'attivi' sono 557.