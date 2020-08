Coronavirus, Merkel: "Servono 8 miliardi per vaccino"

Foto AFP

Saranno necessari 8 miliardi di euro per lo sviluppo di un vaccino contro il Covid-19 e la Germania darà "un contribuito importante". Lo ha detto Angela Merkel nel discorso settimanale della cancelliera tedesca in cui ha sottolineato l'importanza di intensificare la cooperazione internazionale sul fronte della ricerca del vaccino.

"Sappiamo che sta causando gravi danni in tutte la parti del mondo - ha continuato la Merkel parlando della pandemia - nella nostra vita economica e sociale e nella nostra società. Per questo dobbiamo lavorare con grande velocità e concentrazione per contenere e poi sconfiggere questo virus sviluppando un vaccino".

"La Germania si assume questa responsabilità", ha poi assicurato sottolineando anche l'impegno a fare in modo che "una volta sviluppato un vaccino questo sia accessibile a tutte le persone e che i medicinali necessari e le possibilità diagnostiche anche sia disponibili al maggior numero di persone". Ad oggi, sono 161.703 i casi confermati di Covid-19 in Germania, con 945 persone risultate positive nelle ultime 24 ore, quasi la metà dei casi, 1639 del giorno precedente. Sceso anche il numero dei decessi, 94 contro i 193 del giorno precedente, con 6575 morti in totale.