Coronavirus, in Spagna oltre 25mila morti

(Afp)

Sono oltre 25mila, per la precisione 25.100, i morti legati alla pandemia in Spagna dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Lo ha comunicato il ministero della Salute di Madrid, dando notizia di altri 276 decessi nelle ultime 24 ore, cinque in meno rispetto ai dati diffusi ieri. Secondo il ministero della Salute, inoltre, da ieri si contano 1.147 nuovi positivi che portano a 216.582 i casi confermati di Covid-19 nel Paese.