Kim e quella scomparsa nel 2014

La notizia e, in particolare le numerose immagini, seppur non confermate da fonti indipendenti, che testimonierebbero il ritorno sulla scena di Kim Jong Un, smentirebbero tutte quelle voci che nelle ultime settimane parlavano di un leader nordcoreano in gravi condizioni, se non addirittura morto.

Kim, fotografato ieri all'inaugurazione di una fabbrica di fertilizzanti, non si mostrava in pubblico dall'11 aprile. Non è la prima volta, tuttavia, che il leader nordcoreano fa perdere per un periodo le tracce di sé. Come evidenzia l'agenzia di stampa sudcoreana 'Yonhap', è la terza volta solo quest'anno che il leader di Pyongyang non appare in pubblico per più di 10 giorni. La sua più lunga assenza risale al settembre 2014, fa notare la 'Yonhap', quando poi riapparse con in mano un bastone e zoppicante. L'intelligence di Seul allora rivelò che Kim si era sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere una ciste all'anca.