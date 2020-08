Coronavirus, De Blasio: "Ricoveri in lieve aumento a New York"

(Foto Afp)

Il numero di persone ricoverate per Covid-19 a New York era ieri di 113 contro le 92 del 30 aprile. A renderlo noto è stato il sindaco di New York, Bill de Blasio. Nella città sono 645 le persone ricoverate in terapia intensiva contro le 667 del 30 aprile. Il 20% infine delle persone sottoposte a test nella città è risultata positiva contro il 21% registrato il 30 aprile.

Oltre 66mila morti negli Usa