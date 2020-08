Coronavirus, più di 500 morti in Giappone

(Afp)

Sale a più di 500 il bilancio totale delle vittime per coronavirus in Giappone, secondo quanto riportato dai media locali. Secondo l'emittente NHK, 530 persone sono morte di Covid-19 nel Paese del Sol Levante dall'inizio dell'epidemia, mentre i contagiati sono più di 15.500 secondo i dati ufficiali. Il primo ministro giapponese Shinzo Abe deciderà lunedì se prolungare lo stato di emergenza nazionale di circa un mese, in scadenza il 6 maggio prossimo.