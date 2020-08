Coronavirus, record contagi in Russia

(Afp)

Nuovo record di contagi in un singolo giorno in Russia. Nel Paese si sono registrate 10.633 nuove infezioni per un totale di 134.687 e 1.280 decessi, stando a quanto reso noto oggi. Per la Russia è il quarto giorno di crescita record nel numero di nuovi malati dopo una settimana che ha fatto registrare aumenti costanti. La città più colpita resta Mosca, con oltre la metà dei casi totali.