Trump: "Contento che Kim sia tornato e stia bene"

(Afp)

"Sono contento che sia tornato e che stia bene". Il presidente Usa, Donald Trump, commenta così, con un tweet, le immagini che mostrano il ritorno sulla scena del leader nordcoreano Kim Jong-un, riapparso in pubblico per la prima volta dall'11 aprile scorso in occasione dell'inaugurazione di una fabbrica di fertilizzanti nella città di Sunchon, circa 50 chilometri a nord della capitale nordcoreana.