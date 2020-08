Coronavirus, in Africa oltre 2mila casi in 24 ore

(Afp)

Il continente africano ha registrato più di duemila contagi di coronavirus nelle ultime 24 ore, con un aumento dei casi gravi. Lo ha dichiarato il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) dell'Unione Africana (Ua), aggiornando a 44.483 il totale dei casi confermati. Il Lesotho resta l'unico Paese africano dove non si sono segnalati positivi. E' invece salito a 1.801 il numero delle persone che sono decedute per complicanze legate al Covid-19, mentre sono 14.921 le persone che hanno sconfitto l'infezione.

A essere maggiormente colpito è il Nordafrica, con 16.900 casi, seguito dall'Africa occidentale con 11.900 positivi e da quella del Sud con 7.200 casi. Il Paese africano che ha registrato il numero maggiore di morti è l'Algeria, con 463 vittime, seguita dall'Egitto con 429 vittime e dal Sudafrica con 131. ''Dobbiamo combattere il virus in modo rapido ed efficiente'', ha detto il direttore del Cdc dell'Ua, John Nkengasong, all'agenzia di stampa Anadolu. ''Dobbiamo vincere. Stiamo già perdendo un milione di persone a causa della malaria e della tubercolosi ogni anno. Non dobbiamo perderne milioni di altri a causa di questo virus'', ha aggiunto.

Drastico aumento dei contagi in Sudafrica da quando, due giorni fa, le autorità hanno deciso di allentare le misure di lockdown, permettendo a 1,5 milioni di persone di tornare al lavoro. Da sabato, nel Paese si sono infatti registrati 447 nuovi casi, portando a 6.783 il totale dei contagiati, come ha spiegato il ministro della Sanità Zweli Mkhize in una nota. Si tratta dell'aumento giornaliero più significativo dallo scorso 5 marzo, quando in Sudafrica si è registrato il primo caso. ''Sfortunatamente abbiamo riportato altri otto morti'', ha affermato Mkhize, aggiornando a 131 il totale dei deceduti. La provincia del Capo occidentale resta l'epicentro nel Paese con 3.044 casi, seguita da Gauteng con 1.624. Finora sono stati 245.747 i test eseguiti nel Paese, più di quindicimila solo nelle ultime 24 ore.