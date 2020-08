Coronavirus, da commissione Ue 1 mld di euro per ricerca vaccino

(Foto Afp)

La Commissione Europea "mobilita 1 mld di euro per la Coronavirus Global Response", l'iniziativa organizzata dall'esecutivo Ue per raccogliere fondi destinati ad accelerare la ricerca per sviluppare cure e vaccini contro la Covid-19. Lo annuncia la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, durante la conferenza on line, iniziata poco fa.