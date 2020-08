"Trump vieta testimonianze task force Covid al Congresso"

Xinhua

Ai membri della task force della Casa Bianca sul Coronavirus è stato vietato di testimoniare al Congresso questo mese. A riportarlo è la stampa americana che cita nuove direttive impartite oggi dall'amministrazione Trump. Ai membri della task force è stato chiesto di non accettare eventuali inviti a partecipare ad udienze in Congresso nel mese di maggio, mentre ad altre agenzie che partecipano alla risposta all'epidemia è stato consigliato di limitare il numero delle udienze cui prendono parte.

Alti funzionari dell'amministrazione sostengono che chi combatte in prima linea contro la pandemia deve concentrare attenzione e risorse sugli sforzi da mettere in campo e non usare tempo prezioso per rendere testimonianze. "Stiamo spiegando alle agenzie che in questa fase senza precedenti le nostre risorse devono essere dedicate al Coronavirus", ha dichiarato un alto funzionario citato da The Hill.