Coronavirus, Hong Kong supera seconda ondata: parziale riapertura da venerdì

(Afp)

Hong Kong inizia ad allentare le misure restrittive adottate per frenare la diffusione del coronavirus. Ad annunciarlo è stato il capo dell'esecutivo, Carrie Lam. A partire dall'8 maggio il numero massimo di persone che possono riunirsi passerà da 4 a 8. Anche nei ristoranti otto persone potranno sedersi allo stesso tavolo tenendo le mascherine se non per mangiare. Nei locali verrà misurata la temperatura, garantita una distanza di 1,5 metri tra i tavoli. Queste misure resteranno in vigore fino al 21 maggio. Venerdì potranno inoltre riaprire teatri, centri sportivi e ricreativi, istituti di bellezza, e a certe condizioni i bar. A partire dal 27 maggio, riapriranno per fasi le scuole. A partire da fine giugno alla popolazione verranno distribuite mascherine usa e getta e riutilizzabili.

Le autorità di Hong Kong avevano appena iniziato ad abbassare la guardia a fine febbraio dopo essere riuscite a contenere l'epidemia quando è arrivata una seconda ondata di casi, con un aumento improvviso e il protrarsi delle misure restrittive.

Ora la situazione sembra nuovamente contenuta: nessun caso trasmesso localmente è stato segnalato da più di due settimane. Dal 20 aprile sono stati registrati solo 15 nuovi casi, tutti in soggetti che avevano recentemente effettuato viaggi. Il totale dei positivi accertati è ora di 1.041, 900 dei quali guariti e dimessi dagli ospedali.

Per arrivare a questo risultato Hong Kong dopo il primo caso il 24 gennaio ha atteso una sola settimana, quindi ha chiuso i confini e avviato le misure di distanziamento sociale mantenendole in vigore per un lungo periodo. Ora che anche la seconda ondata è stata contenuta le pressioni per far ripartire l'economia sono forti. Il capo dell'esecutivo, Carrie Lam, continua comunque ad invitare i residenti a non abbassare la guardia, ricordando che il virus ancora è presente in gran parte del mondo: "Devo sottolineare che l'epidemia può tornare. Come puntualizzato dall'Oms non troppo tempo fa, dobbiamo restare vigili".