Coronavirus, oltre 6mila e 900 morti in Germania

(Afp)

In Germania si sono registrati in totale 6907 morti per coronavirus, 140 più di ieri. I contagi sono 164.600 con un aumento di 700 casi. A fornire il dato è l'agenzia stampa Dpa, sulla base delle informazioni fornite dai governi regionali dei 16 land.

Secondo l'Istituto Robert Koch (Rki) che monitora le malattie contagiose in Germania, il tasso di contagio attuale è dello 0,71%. Le persone guarite, riferisce l'Rki sono 135.100.

Il land tedesco più colpito rimane la Baviera con 43.500 contagi e 1.974 morti. Seguono il Nord Reno Westfalia con 33.700 positivi e 1.331 decessi e il Baden Wuerttemberg, con 32.400 infetti e 2.453 morti. In relazione al numero di abitanti, la Baviera ha l'indice di contagio più alto: 333,4 per 100mila abitanti, mentre la media della Germania è di 198. Il dato è in parte falsato dal diverso numero di tamponi effettuati sul territorio.