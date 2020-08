Coronavirus, Pelosi contro Trump: "Teme la verità e blocca audizioni scienziati task force"

(Afp)

"Forse hanno paura della verità". Così Nancy Pelosi commenta la mossa della Casa Bianca che ha ordinato agli scienziati che fanno parte della task force contro il coronavirus di non accettare inviti alle audizioni al Congresso senza l'approvazione del capo dello staff Mark Meadows.

"Dobbiamo stanziare risorse e per farlo ogni legge deve partire dalla Camera e abbiamo bisogno di avere le informazioni sulla base delle quali agire", ha detto ancora la Speaker democratica spiegando, intervistata dalla Cnn, la ragione delle audizioni alla Camera.

Pelosi ha poi sottolineato che Meadows, che ha lasciato il Congresso pochi mesi fa per andare alla Casa Bianca, sa bene come i democratici "insistano in modo molto severo sulla verità". "Forse loro hanno paura della verità", ha aggiunto.

La mossa del capo dello staff di Trump è arrivata dopo che nei giorni scorsi aveva già suscitato polemiche la decisione di non autorizzare la testimonianza di Anthony Fauci, il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, questa settimana alla Camera.

E se Pelosi ricorda come questo atteggiamento sia "business as usual" per l'amministrazione che ha bloccato tutte le testimonianze alla Camera durante l'inchiesta di impeachment, la Casa Bianca giustifica la mossa affermando che i membri della task force devono "massimizzare i loro sforzi nella risposta" alla "straordinaria crisi in corso" e quindi non possono impiegare tempo nel preparare le testimonianze al Congresso.