Coronavirus, Rki: "In Germania attese seconda e terza ondata di contagi"

(Afp)

La Germania si attende una seconda e forse una terza ondata di contagi da coronavirus. L'avvertimento arriva dal direttore del Robert Koch Institut, Lothar Wieler: "Questa è una pandemia. E in una pandemia, il virus provocherà la malattia fino a quando il 60-70% della popolazione sarà infettata", ha affermato parlando con i giornalisti a Berlino. Una seconda ondata arriverà "con grande certezza", ha continuato citando una maggioranza di esperti che condivide questa opinione e i tanti che si aspettano anche una terza ondata.

Nel Paese intanto si registrano 685 nuovi casi in un giorno e sono ormai 163.860 i contagi a causa della pandemia. I decessi sono in totale 6.831 dopo la morte di altre 139 persone. I dati di ieri parlavano di 679 casi e 43 decessi in 24 ore.