Coronavirus, in Spagna terzo giorno con meno di 200 morti

(Afp)

Terzo giorno consecutivo con meno di duecento morti causati dal Covid-19 in Spagna, dove nelle ultime 24 ore sono 185 le persone che hanno perso la vita per le complicazioni dell'infezione. Sono quindi saliti a 25.613 i decessi, mentre sono 219.329 le persone contagiate, 867 in un giorno.

Sono invece più di 123mila le persone che sono guarite dall'inizio della pandemia in Spagna. Lo ha reso noto il ministero della Sanità spagnolo.