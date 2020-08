A Kim Jong-un medaglia della Vittoria in Russia, ma a ritirarla è ministro

Afp

Il leader nordcoreano Kim Jong-un è stato insignito della Medaglia del 75esimo anniversario della Vittoria in Russia, per il suo "importante contributo alla commemorazione dei soldati sovietici morti per la liberazione della Corea dall'occupazione giapponese nel 1945 e alla conservazione dei siti in cui sono sepolti e dei memoriali in loro onore", ha reso noto l'ambasciata russa a Pyongyang. L'onorificenza tuttavia non è stata consegnata a Kim direttamente. L'ambasciatore Aleksandr Matsegora l'ha offerta al ministro degli esteri Ri Yong-ho nel corso di una cerimonia che si è svolta a Pyongyang oggi.