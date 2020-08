Trump: "Usa riferiranno presto su origini Covid-19"

Afp

Gli Stati Uniti diffonderanno presto un rapporto per spiegare le origini del coronavirus. Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump incontrando i giornalisti alla Casa Bianca prima di partire per l'Arizona, ma evitando di fornire una tempistica. ''Tra un po' riferimento in modo chiaro'', ha detto Trump.

Intanto il presidente Usa ha confermato che Anthony Fauci prenderà parte all'audizione davanti al Senato Usa, dove avrà la possibilità di rispondere alle domande sulle azioni messe in campo dal governo federale per contrastare la pandemia di coronaviurs. L'immunologo, che fa parte della task force governativa contro il Covid-19, "testimonierà davanti al Senato ed è ansioso di farlo", ha detto Trump.