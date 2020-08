Coronavirus, in Spagna altri 244 morti in 24 ore

(Afp)

E' aumentata la curva dei decessi in Spagna per il Covid-19 rispetto ai giorni scorsi, con 244 morti nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero della Sanità spagnolo, aggiornando a 25.857 il totale delle persone decedute nel Paese a causa delle complicanze dell'infezione. E' salito invece a 220.325 il numero delle persone contagiate dal coronavirus, 685 in più rispetto al giorno precedente. Più di 126mila sono invece i pazienti giudicati guariti.