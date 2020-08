Pompeo: "Prove su origine virus Wuhan, ma non certezza"

Afp

Gli Stati Uniti hanno "prove significative" del fatto che il Covid19 "possa essere stato originato nel laboratorio" di Wuhan ma non la "certezza". Lo ha detto, pressato dalle domande dei giornalisti il segretario di Stato, Mike Pompeo. "Non abbiamo la certezza - ha detto in una conferenza stampa - e ci sono prove significative che questo venga da un laboratorio". Pompeo poi ha difeso le coerenza delle diverse posizioni espresse riguardo all'origine, con settori dell'intelligence Usa che hanno escluso l'origine in laboratorio: "Queste dichiarazioni posso essere entrambe vere, io le ho fatte entrambe, e sono tutte vere".

Domenica Pompeo aveva parlato di "una prova enorme" che mostrava l'origine dal laboratorio, senza fornire ulteriori dettagli. E nei giorni precedenti Donald Trump ha detto di aver visionato personalmente le prove che indicherebbero che il virus proviene da un laboratorio dell'Istituto di Virologia di Wuhan.