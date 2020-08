Trump: "Pandemia è peggio attacchi Pearl Harbor e al Wtc"

(Afp)

La pandemia di coronavirus "è peggiore di Pearl Harbor. E' peggiore del World Trade Center. E non sarebbe mai dovuta accadere". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando con la stampa nello Studio Ovale. Il presidente ha quindi spiegato il motivo per cui ha rivisto la decisione di sciogliere la task force della Casa Bianca contro il coronavirus, affermando di essersi reso conto ora di quanto sia "popolare". "Non avevo idea di quanto fosse popolare la task force fino a ieri, quando ho iniziato a parlare di scioglimento - ha precisato Trump - È apprezzata dall'opinione pubblica".

Donald Trump ha posto il veto sulla misura che limita i suoi poteri di guerra in Iran. Il presidente Usa ha parlato di "risoluzione offensiva" e ha accusato di democratici di voler spaccare il parito repubblicano. IL provvedimenti infatti è passato al Senato, a febbraio, con una maggioranza bipartisan, con diversi esponenti repubbicani che hanno votato contro il presidente.