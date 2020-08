Coronavirus, Germania: "Pandemia durerà almeno tutto 2020"

Immagine di repertorio (Afp)

La Germania si prepara a dover fare fronte all'epidemia di coronavirus "almeno fino alla fine dell'anno". "Ora non siamo alla fine della pandemia, ma a metà strada, per un tratto che durerà parecchio, almeno per quest'anno, a essere molto ottimisti", ha dichiarato il capo di gabinetto della Cancelliera tedesca Angela Merkel, Helge Braun, in una intervista all'emittente Deutschlandfunk. Merkel ha annunciato l'allentamento del lockdown ma anche un meccanismo di emergenza per reintrodurre le misure di confinamento nel caso di un nuovo aumento dei contagi di Covid-19.